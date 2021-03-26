Почему акции протеста в Беларуси могут возобновиться и будут ли переговоры Лукашенко с Тихановской

22 марта Владимир Путин сообщил о своем намерении привиться от коронавируса. На следующий день о вакцинации президента сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, добавив, что видеозаписи не будет. Неизвестно также, каким из трех российских препаратов он был привит.

Еще до процедуры Путин вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу провел выходные в Сибири. «Совершали пешие прогулки по тайге и катались на вездеходе. Шойгу также показал главе государства свою мастерскую», — сообщается на сайте президента России.

В новом выпуске программы «Нюансы» Юлия Таратута разбиралась, как эти события связаны между собой — мог ли Путин предпочесть вакцинации обряды сибирских шаманов, отправившись в поездку со своим, как теперь многим кажется, преемником?

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