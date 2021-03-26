78-летний Джо Байден собрался с духом и силами и подарил миру свою первую пресс-конференцию. Правда, хватило Байдена всего на один час и две минуты. Тем не менее 46-й президент США старался держаться бодро, но без шпаргалок не смог. Фотографы запечатлели сразу две из них.

На одной из шпаргалок были отображены имена, фотографии и рассадка журналистов, на другой – готовые ответы на их заранее заготовленные вопросы. Отвечал Байден только демократическим СМИ, и только по тексту.

Что касается России, то президент США призвал демократический мир совместными усилиями противостоять недемократическим русским. Цель амбициозна – разобраться с Россией до конца 21 века.

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