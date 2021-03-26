Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

60 минут 26.03.2021

  1. Главная
  2. Россия 1
  3. 60 минут
60 минут по горячим следам 26.03.2021
26.03.2021 25.03.2021 25.03.2021 24.03.2021 24.03.2021 23.03.2021 23.03.2021 22.03.2021 22.03.2021 19.03.2021
Еще

60 минут по горячим следам (26 Марта 2021)

193 просмотров
3
1
Поделиться
60 минут
60 минут
Подписаться

Опубликовано: 26 Марта 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

78-летний Джо Байден собрался с духом и силами и подарил миру свою первую пресс-конференцию. Правда, хватило Байдена всего на один час и две минуты. Тем не менее 46-й президент США старался держаться бодро, но без шпаргалок не смог. Фотографы запечатлели сразу две из них.

 

На одной из шпаргалок были отображены имена, фотографии и рассадка журналистов, на другой – готовые ответы на их заранее заготовленные вопросы. Отвечал Байден только демократическим СМИ, и только по тексту.

 

Что касается России, то президент США призвал демократический мир совместными усилиями противостоять недемократическим русским. Цель амбициозна – разобраться с Россией до конца 21 века.

 

Смотрите онлайн 60 минут по горячим следам (26 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу