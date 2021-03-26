Алчные и продажные на службе у США. Кто расскажет россиянам правду

Авторский проект Армена Гаспаряна, посвящённый 30-летию распада СССР. Все главные события 1991 года, которые привели к крушению Союза. Воспоминания очевидцев тех лет: Сергея Станкевича, советника Бориса Ельцина по политическим вопросам в 1991-1993 гг., Александра Проханова, главного редактора газеты «Завтра», и Сергея Филатова – главы администрации Бориса Ельцина в 1993-1996 гг.

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