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Соловьёв LIVE. Хроника распада. Как умирал СССР. Часть 1. Референдум 17 марта 1991. Спецпроект 26.03.2021

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Соловьёв LIVE 26.03.2021. Хроника распада. Как умирал СССР. Часть 1. Референдум 17 марта 1991. Спецпроект
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Соловьёв LIVE - Хроника распада. Как умирал СССР. Часть 1. Референдум 17 марта 1991. Спецпроект (26 Марта 2021)

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Опубликовано: 26 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Авторский проект Армена Гаспаряна, посвящённый 30-летию распада СССР. Все главные события 1991 года, которые привели к крушению Союза. Воспоминания очевидцев тех лет: Сергея Станкевича, советника Бориса Ельцина по политическим вопросам в 1991-1993 гг., Александра Проханова, главного редактора газеты «Завтра», и Сергея Филатова – главы администрации Бориса Ельцина в 1993-1996 гг.

 

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