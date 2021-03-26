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Навальный LIVE. Как силовики дружат с пропагандистами 26.03.2021

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Алексей Навальный LIVE 26.03.2021. Как силовики дружат с пропагандистами
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Алексей Навальный LIVE - Как силовики дружат с пропагандистами (26 Марта 2021)

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Опубликовано: 26 Марта 2021

Ведущие: Алексей Навальный

Есть в России одно фантастическое явление — дружба пропагандистских СМИ и силовиков. Благодаря этому мы регулярно видим сливы конфиденциальной информации, когда в стране происходят значимые общественно-политические события. «Журналисты» публикуют и ссылаются на частные телефонные разговоры, маршруты слежки сотрудников спецслужб за политиками, как это было в случае отравления Алексея Навального «Новичком».

 

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