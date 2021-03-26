Собственную классификацию российской молодёжи озвучил в питерском Заксобрании уже гуляющий под уголовной статьёй, но пока ещё не посаженный в СИЗО депутат от «Яблока» Максим Резник. По мнению светлоликого «борца с Режимом», среди молодых жителей нашей страны есть «генрихи» и «ланцелоты».

Смотрите онлайн Политическая Россия Пока ещё не посаженный либерал Резник высказался о российской молодёжи (26 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.