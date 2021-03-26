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Политическая Россия. Пока ещё не посаженный либерал Резник высказался о российской молодёжи 26.03.2021

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Политическая Россия 26.03.2021. Пока ещё не посаженный либерал Резник высказался о российской молодёжи
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Политическая Россия - Пока ещё не посаженный либерал Резник высказался о российской молодёжи (26 Марта 2021)

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Опубликовано: 26 Марта 2021

Собственную классификацию российской молодёжи озвучил в питерском Заксобрании уже гуляющий под уголовной статьёй, но пока ещё не посаженный в СИЗО депутат от «Яблока» Максим Резник. По мнению светлоликого «борца с Режимом», среди молодых жителей нашей страны есть «генрихи» и «ланцелоты».

 

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