Чем больше разнообразных масок, тем лучше, подумали мексиканские ученые и создали маску только для носа, теперь в ней можно есть. Пробка за девять миллиардов долларов в сутки, севшее на мель в Суэцком канале судно-контейнеровоз заблокировало один из важнейших путей мира. Ни слова о России, Байден дал первую пресс-конференцию на посту президента. Время собирать мусор, на орбиту выходит спутник-уборщик.

Смотрите онлайн Время покажет (26 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.