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Время покажет 26.03.2021

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Время покажет 26.03.2021
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Время покажет (26 Марта 2021)

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Опубликовано: 26 Марта 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Чем больше разнообразных масок, тем лучше, подумали мексиканские ученые и создали маску только для носа, теперь в ней можно есть. Пробка за девять миллиардов долларов в сутки, севшее на мель в Суэцком канале судно-контейнеровоз заблокировало один из важнейших путей мира. Ни слова о России, Байден дал первую пресс-конференцию на посту президента. Время собирать мусор, на орбиту выходит спутник-уборщик.

 

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