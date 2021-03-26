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Место встречи. Дело вкуса 26.03.2021

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Место встречи 26.03.2021. Дело вкуса
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Место встречи - Дело вкуса (26 Марта 2021)

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Опубликовано: 26 Марта 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Голый человек в бане не равен голому человеку в общественном месте. Сможет ли анатомическая выставка разрушить духовные скрепы? Безусловно это террористическая атака. Почему на Западе Россиян называют новыми крестоносцами. Ваши дети, занимайтесь воспитанием, следите за тем что они делают. И сможет ли наше государство со школьной скамьи внушить что такое любовь. Идет битва за уничтожение брака между мужчиной и женщиной.

 

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