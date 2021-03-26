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Дождь. Пытки бессонницей и тюремная медицина: с какими условиями столкнулся Навальный в колонии 26.03.2021

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Телеканал Дождь 26.03.2021. Пытки бессонницей и тюремная медицина: с какими условиями столкнулся Навальный в колонии
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Телеканал Дождь - Пытки бессонницей и тюремная медицина: с какими условиями столкнулся Навальный в колонии (26 Марта 2021)

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Опубликовано: 26 Марта 2021

Алексей Навальный заявил, что сотрудники ИК-2, в которой он содержится, каждой ночью будят его раз в час. В заявлении политики потребовал прекратить это, потому что у него есть право на 8-часовой сон. Со своим обращением выступила также и Юлия Навальная.

 

Жена политика обратилась к Владимиру Путину с требованием пустить к Алексею врачей, которым он доверяет, и выпустить Навального из тюрьмы. В Кремле решили не отвечать на обращения оппозиционера и его жены.

 

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