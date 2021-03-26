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Алексей Навальный заявил, что сотрудники ИК-2, в которой он содержится, каждой ночью будят его раз в час. В заявлении политики потребовал прекратить это, потому что у него есть право на 8-часовой сон. Со своим обращением выступила также и Юлия Навальная.

Жена политика обратилась к Владимиру Путину с требованием пустить к Алексею врачей, которым он доверяет, и выпустить Навального из тюрьмы. В Кремле решили не отвечать на обращения оппозиционера и его жены.

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