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В центре событий с Анной Прохоровой 26.03.2021
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В центре событий с Анной Прохоровой (26 Марта 2021)

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Опубликовано: 26 Марта 2021

Ведущие: Анна Прохорова

Пенсионерка Альмира Гумерова каждый год делает прививку от гриппа, считая это крайне важным для здоровья, так что уговаривать ее прийти вакцинироваться от ковида не было необходимости. Желание не болеть было и у старооскольца Василия Хорощака, однако поход на пункт вакцинации мужчина то и дело откладывал, а потом тяжело заболел. Дважды его отправляли в реанимацию, а выйдя оттуда, первым делом мужчина взял телефон и начал звонить.

 

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