Пенсионерка Альмира Гумерова каждый год делает прививку от гриппа, считая это крайне важным для здоровья, так что уговаривать ее прийти вакцинироваться от ковида не было необходимости. Желание не болеть было и у старооскольца Василия Хорощака, однако поход на пункт вакцинации мужчина то и дело откладывал, а потом тяжело заболел. Дважды его отправляли в реанимацию, а выйдя оттуда, первым делом мужчина взял телефон и начал звонить.

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