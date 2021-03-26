В центре событий с Анной Прохоровой (26 Марта 2021)
Опубликовано: 26 Марта 2021
Ведущие: Анна Прохорова
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Пенсионерка Альмира Гумерова каждый год делает прививку от гриппа, считая это крайне важным для здоровья, так что уговаривать ее прийти вакцинироваться от ковида не было необходимости. Желание не болеть было и у старооскольца Василия Хорощака, однако поход на пункт вакцинации мужчина то и дело откладывал, а потом тяжело заболел. Дважды его отправляли в реанимацию, а выйдя оттуда, первым делом мужчина взял телефон и начал звонить.
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