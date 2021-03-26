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Царьград. Главное. России грозит новый «экономический удар»: к чему готовиться 26.03.2021

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Царьград. Главное 26.03.2021. России грозит новый «экономический удар»: к чему готовиться
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Царьград. Главное - России грозит новый «экономический удар»: к чему готовиться (26 Марта 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 26 Марта 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Российскую экономику вновь ждут сложные времена. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Чиновник подчеркнул, реальные последствия коронавирусного кризиса еще не наступили, и посоветовал готовиться к новым ударам. Заместитель Силуанова подчеркнул, что «либо вы сразу получаете удар, и потом живет спокойно, либо удар растягивается мерами, которые принимало правительство, но экономический фактор остается, никуда не девается».

 

О чем предупреждает Минфин? К чему готовиться? А также, вместе с экспертом в студии - главой Независимого топливного союза Павлом Баженовым, обсудим обезумевшие цены на топливо: что провоцирует рост?

 

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