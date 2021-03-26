Царьград. Главное. Рубль и нефть вниз, цены на топливо вверх: в России новый кризис 23.03.2021

Царьград. Главное. Новая схема отъема денег у населения и бюджета: «зеленые» долги для Грефа и Ко 25.03.2021

Российскую экономику вновь ждут сложные времена. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Чиновник подчеркнул, реальные последствия коронавирусного кризиса еще не наступили, и посоветовал готовиться к новым ударам. Заместитель Силуанова подчеркнул, что «либо вы сразу получаете удар, и потом живет спокойно, либо удар растягивается мерами, которые принимало правительство, но экономический фактор остается, никуда не девается».

О чем предупреждает Минфин? К чему готовиться? А также, вместе с экспертом в студии - главой Независимого топливного союза Павлом Баженовым, обсудим обезумевшие цены на топливо: что провоцирует рост?

Смотрите онлайн Царьград. Главное России грозит новый «экономический удар»: к чему готовиться (26 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.