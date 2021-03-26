Пензенский губернатор арестован за взятки и уволен президентом, взяткодатель – бывший тесть Баскова, бизнесмен Шпигель: как они обогатились на коронавирусе. Загадочная смерть самого влиятельного дельца 90-х Бориса Березовского: что с семьей и долгами олигарха. Как хирурги-мясники уродуют женщин. Аферисты ушил в интернет: фальшивые бонусы и сайты-двойники. Мат в соцсетях – в специальном выпуске "60 минут".

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