Вечер с Соловьевым. Смысл нашего разговора не поймут через 15-20 лет. Особость – залог эффективности успеха

В ночь на 24 марта в Суэцком канале сел на мель контейнеровоз Ever Given. Судно встало поперек канала и полностью заблокировало движение в обе стороны. Каждый час задержки судов с товарами обходится мировой торговле в миллионы долларов выручки. Чем грозит России блокировка Суэцкого канала?

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