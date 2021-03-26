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Время покажет. В Суэцком канале сел на мель контейнеровоз 26.03.2021

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Видео 26.03.2021. Время покажет. В Суэцком канале сел на мель контейнеровоз
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Видео - Время покажет. В Суэцком канале сел на мель контейнеровоз (26 Марта 2021)

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Опубликовано: 26 Марта 2021

В ночь на 24 марта в Суэцком канале сел на мель контейнеровоз Ever Given. Судно встало поперек канала и полностью заблокировало движение в обе стороны.  Каждый час задержки судов с товарами обходится мировой торговле в миллионы долларов выручки. Чем грозит России блокировка Суэцкого канала?

 

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