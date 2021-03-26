Вечер с Соловьевым. Смысл нашего разговора не поймут через 15-20 лет. Особость – залог эффективности успеха

Время покажет. В Суэцком канале сел на мель контейнеровоз

На этой неделе министры иностранных стран, входящих в НАТО, встретились в Брюсселе. Впервые за последний год очно. Главными угрозами для Североатлантического альянса были названы Россия и Китай. Российский МИД накануне заявил, что взаимодействие с НАТО практически прекращено.

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