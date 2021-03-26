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Время покажет. Главными угрозами для Североатлантического альянса были названы Россия и Китай 26.03.2021

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Видео 26.03.2021. Время покажет. Главными угрозами для Североатлантического альянса были названы Россия и Китай
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Видео - Время покажет. Главными угрозами для Североатлантического альянса были названы Россия и Китай (26 Марта 2021)

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Опубликовано: 26 Марта 2021

На этой неделе министры иностранных стран, входящих в НАТО, встретились в Брюсселе. Впервые за последний год очно. Главными угрозами для Североатлантического альянса были названы Россия и Китай. Российский МИД накануне заявил, что взаимодействие с НАТО практически прекращено.

 

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