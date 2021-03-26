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Время покажет. Скандал вокруг рэпера Моргенштерна 26.03.2021

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Видео 26.03.2021. Время покажет. Скандал вокруг рэпера Моргенштерна
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Видео - Время покажет. Скандал вокруг рэпера Моргенштерна (26 Марта 2021)

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Опубликовано: 26 Марта 2021

В центре внимания скандал вокруг рэпера Моргенштерна. К творчеству Алишера Валиева, больше известного как Моргенштерн, давно возникает немало вопросов. На этот раз на него накинулись  бойцы смешанных единоборств — Хабиб Нурмагомедов и Александр Шлеменко, обвинив рэпера в пропаганде наркотиков, растлении детей и молодежи. 

 

Также в студии обсуждают скандал вокруг одного из крупнейших производителей двигателей для авиации и промышленных газотурбинных установок «Мотор Сич», разразившийся на Украине.

 

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