В этом выпуске:

- Доставка морских контейнеров из Китая в Европу подорожала в четыре раза;

- В Минэкономразвития не согласны с решением ЦБ поднять ключевую ставку;

- Почти четверть граждан за время пандемии сменила профессию;

- Роскомнадзор решил отказаться от идеи пускать пользователей в соцсети по паспорту;

- Центробанк не видит ничего плохого в микрокредитных организациях;

- В Арзамасе забастовали рабочие, задействованные в строительстве платной трассы Москва-Казань;

- В Грузии бастуют курьеры местной службы доставки еды;

- На Украине железнодорожникам удалось-таки добиться повышения зарплат;

- Профсоюзный активист выиграл дело у Маска;

- Путин поручил принять закон, который защитит прожиточный минимум от списания за долги.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Нефтяной тромб. Билеты на Путина. Даешь микрозаймы! Галопом по Европам (26 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.