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Политическая Россия. Макрон объявил о начале Мировой войны с Россией и Китаем 26.03.2021

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Политическая Россия 26.03.2021. Макрон объявил о начале Мировой войны с Россией и Китаем
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Политическая Россия - Макрон объявил о начале Мировой войны с Россией и Китаем (26 Марта 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 26 Марта 2021

Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", связанной с вакцинацией. Об этом, как сообщает издание Le Figaro, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза. 

 

По его словам, это произошло в том числе из-за "стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин". Французский лидер выразил мнение, что в сложившейся ситуации Европе следует быть самостоятельной в вопросе производства таких препаратов.

 

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