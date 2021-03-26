Пока ещё не посаженный либерал Резник высказался о российской молодёжи

Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", связанной с вакцинацией. Об этом, как сообщает издание Le Figaro, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза.

По его словам, это произошло в том числе из-за "стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин". Французский лидер выразил мнение, что в сложившейся ситуации Европе следует быть самостоятельной в вопросе производства таких препаратов.

Смотрите онлайн Политическая Россия Макрон объявил о начале Мировой войны с Россией и Китаем (26 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.