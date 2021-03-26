В специальном выпуске «За скобками» авторской программы «БесогонТВ» Никита Михалков расскажет о выходах новых программ. А также предлагает поговорить о том, как ложь, провокация и передёргивание используются в погоне за рейтингами. Чем нас удивила премия «Белый слон», и кто на самом деле её достоин. Что такое «низкий и высокий говнопорог», и у кого этот «порог» уникально зашкаливает. Это и многое другое, что будет оставаться за рамками основных выпусков, Никита Сергеевич будет обсуждать с вами в новой серии коротких выпусков под названием «За скобками».

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