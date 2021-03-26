«Арабская весна» и операция ВКС России в Сирии. АРМАГЕДДОНЫЧ

Алчные и продажные на службе у США. Кто расскажет россиянам правду

«Плацдарм Леонкова» в эфире.

Военный эксперт Алексей Леонков в своём авторском стриме обсудит все главные военные новости с квалифицированной оценкой. О чём мы поговорим сегодня:

Империя наносит ответный удар

Гиперзвук - пустой звук?

Будет ли блицкриг в Донбассе?

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Империя наносит ответный удар. Гиперзвук - пустой звук? Плацдарм Леонкова (26 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.