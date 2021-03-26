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Соловьёв LIVE. Империя наносит ответный удар. Гиперзвук - пустой звук? Плацдарм Леонкова 26.03.2021

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Соловьёв LIVE 26.03.2021. Империя наносит ответный удар. Гиперзвук - пустой звук? Плацдарм Леонкова
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Соловьёв LIVE - Империя наносит ответный удар. Гиперзвук - пустой звук? Плацдарм Леонкова (26 Марта 2021)

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Опубликовано: 26 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

«Плацдарм Леонкова» в эфире.

Военный эксперт Алексей Леонков в своём авторском стриме обсудит все главные военные новости с квалифицированной оценкой. О чём мы поговорим сегодня:

 

Империя наносит ответный удар
Гиперзвук - пустой звук?
Будет ли блицкриг в Донбассе?

 

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