Соловьёв LIVE - Империя наносит ответный удар. Гиперзвук - пустой звук? Плацдарм Леонкова (26 Марта 2021)
Опубликовано: 26 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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«Плацдарм Леонкова» в эфире.
Военный эксперт Алексей Леонков в своём авторском стриме обсудит все главные военные новости с квалифицированной оценкой. О чём мы поговорим сегодня:
Империя наносит ответный удар
Гиперзвук - пустой звук?
Будет ли блицкриг в Донбассе?
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Империя наносит ответный удар. Гиперзвук - пустой звук? Плацдарм Леонкова (26 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.