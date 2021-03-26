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Сенат. Проблемы массовой вакцинации, перевод оборонного комплекса на гражданские нужды и фитнес-кешбэк 26.03.2021

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Сенат с Юрием Богдановым 26.03.2021. Проблемы массовой вакцинации, перевод оборонного комплекса на гражданские нужды и фитнес-кешбэк
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Сенат с Юрием Богдановым - Проблемы массовой вакцинации, перевод оборонного комплекса на гражданские нужды и фитнес-кешбэк (26 Марта 2021)

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Опубликовано: 26 Марта 2021

Ведущие: Юрий Богданов

Какие темпы вакцинации от коронавируса для появления коллективного иммунитета и ждать ли России третьей волны пандемии, рассказывает Заслуженный врач России, сенатор Владимир Круглый. Как получить кешбэк за занятия фитнесом? Интервью с сенатором Валерием Рязанским. Кто может получить второй дальневосточный гектар, рассказывает сенатор Анатолий Широков. Насколько развита альтернативная энергетика в России? Также в выпуске: развитие альтернативной энергетики, экологическое просвещение школьников, диверсификация оборонного комплекса.

 

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