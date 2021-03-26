Переговоры США и Китая в Анкоридже: взаимные обвинения и скандал для прессы. Каковы перспективы отношений между двумя странами? В Израиле прошли очередные выборы в парламент, уже четвертые за последние два года. Как удержаться у власти с помощью демократии? Новые современные подходы. Пандемия и спорт: чего стоит ждать от индустрии высоких достижений, и можно ли будет на этом по-прежнему зарабатывать деньги?

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