Соловьёв LIVE - Дмитрий Евстафьев: монолог. Премьера (27 Марта 2021)
Опубликовано: 27 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Израиль и Иран: военный конфликт? Обострение в Сирии. Киев готовит переброску военных. СМЕРШ
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О первом участии в программе Владимира Соловьева. Нервничаете в эфире?
Что делаете после эфира? Что для вас телеграмм-канал «Профессор смотрит в мiръ»?
Вы самоироничный человек? Как вы себя позиционируете? За что вам стыдно?
Кто повлиял на выбор учебного заведения? О работе переводчиком.
Какие моменты жизни стали самыми поворотными?
Об отношении к деньгам
Вы мстительный человек?
Что делает вас счастливым? О чем сожалеете?
О чем вы всегда просите студентов?
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