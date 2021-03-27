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Соловьёв LIVE. Дмитрий Евстафьев: монолог. Премьера 27.03.2021

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Соловьёв LIVE 27.03.2021. Дмитрий Евстафьев: монолог. Премьера
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Соловьёв LIVE - Дмитрий Евстафьев: монолог. Премьера (27 Марта 2021)

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Опубликовано: 27 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

О первом участии в программе Владимира Соловьева. Нервничаете в эфире? 
Что делаете после эфира? Что для вас телеграмм-канал «Профессор смотрит в мiръ»? 
Вы самоироничный человек? Как вы себя позиционируете? За что вам стыдно? 
Кто повлиял на выбор учебного заведения? О работе переводчиком. 
Какие моменты жизни стали самыми поворотными? 
Об отношении к деньгам
Вы мстительный человек? 
Что делает вас счастливым? О чем сожалеете? 
О чем вы всегда просите студентов?

 

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