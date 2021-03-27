О первом участии в программе Владимира Соловьева. Нервничаете в эфире?

Что делаете после эфира? Что для вас телеграмм-канал «Профессор смотрит в мiръ»?

Вы самоироничный человек? Как вы себя позиционируете? За что вам стыдно?

Кто повлиял на выбор учебного заведения? О работе переводчиком.

Какие моменты жизни стали самыми поворотными?

Об отношении к деньгам

Вы мстительный человек?

Что делает вас счастливым? О чем сожалеете?

О чем вы всегда просите студентов?

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