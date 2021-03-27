Пока ещё не посаженный либерал Резник высказался о российской молодёжи

Макрон объявил о начале Мировой войны с Россией и Китаем

- Как США будут обострять отношения с Россией и что предпримут против Китая?

- Почему США не боятся внешних угроз? И является ли Байден угрозой внутренней?

- Как изобретённая американцами открытость играет против них? И почему США всегда наступают?

- Можно ли назвать холодную войну устаревшим взглядом на мир?

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