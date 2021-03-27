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Политическая Россия. Байден выражает мощь и немощь США. Сергей Михеев 27.03.2021

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Политическая Россия 27.03.2021. Байден выражает мощь и немощь США. Сергей Михеев
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Политическая Россия - Байден выражает мощь и немощь США. Сергей Михеев (27 Марта 2021)

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Опубликовано: 27 Марта 2021

- Как США будут обострять отношения с Россией и что предпримут против Китая?

- Почему США не боятся внешних угроз? И является ли Байден угрозой внутренней?
- Как изобретённая американцами открытость играет против них? И почему США всегда наступают?
- Можно ли назвать холодную войну устаревшим взглядом на мир?

 

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