Политическая Россия - Байден выражает мощь и немощь США. Сергей Михеев (27 Марта 2021)
Опубликовано: 27 Марта 2021
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- Как США будут обострять отношения с Россией и что предпримут против Китая?
- Почему США не боятся внешних угроз? И является ли Байден угрозой внутренней?
- Как изобретённая американцами открытость играет против них? И почему США всегда наступают?
- Можно ли назвать холодную войну устаревшим взглядом на мир?
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