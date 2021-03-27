Ведущий программы «Задело» Николай Петров прокомментировал ситуацию с блокировкой судном Ever Given судоходства в Суэцком канале и рассказал о поисках Китаем новых торговых маршрутов. Также журналист поразмыслил о возможных последствиях со стороны США, которые пытаются контролировать все финансовые и ресурсные потоки в мире и о роли Северного морского пути.

Смотрите онлайн Задело с Николаем Петровым «Кость в горле» Суэцкого канала и мирового судоходства (27 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.