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Задело. «Кость в горле» Суэцкого канала и мирового судоходства 27.03.2021

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Задело с Николаем Петровым 27.03.2021. «Кость в горле» Суэцкого канала и мирового судоходства
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Задело с Николаем Петровым - «Кость в горле» Суэцкого канала и мирового судоходства (27 Марта 2021)

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Опубликовано: 27 Марта 2021

Ведущий программы «Задело» Николай Петров прокомментировал ситуацию с блокировкой судном Ever Given судоходства в Суэцком канале и рассказал о поисках Китаем новых торговых маршрутов. Также журналист поразмыслил о возможных последствиях со стороны США, которые пытаются контролировать все финансовые и ресурсные потоки в мире и о роли Северного морского пути.

 

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