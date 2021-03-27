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Николай Стариков. Украина: вакцина от болезни – это Россия 27.03.2021

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Николай Стариков 27.03.2021. Украина: вакцина от болезни – это Россия
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Николай Стариков - Украина: вакцина от болезни – это Россия (27 Марта 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 27 Марта 2021

Ведущие: Николай Стариков

- Помешает ли сложная эпидемиологическая ситуация на Украине начать этой весной наступление ВСУ на Донбасс

- О ситуации с коронавирусом на Украине и в странах ЕС
- Почему ВСУ не начинают полномасштабную войну в Донбассе?
- Почему США заинтересованы в военном конфликте в Донбассе?
- Как Россия может предотвратить возможные провокации в Донбассе?
- Как, когда и зачем нужно раздать российские паспорта гражданам Украины
- Как защитить русских на Украине
- Почему украинская власть борется с русским языком и русской культурой?
- Как обеспечить украинцев российской вакциной
- Готовы ли россияне бесплатно предоставить украинцам российскую вакцину.

 

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