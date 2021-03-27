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Вести в субботу 27.03.2021

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Вести в субботу с Сергеем Брилевым 27.03.2021
27.03.2021 20.03.2021 13.03.2021 06.03.2021 27.02.2021 20.02.2021 13.02.2021 06.02.2021 30.01.2021 23.01.2021
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Вести в субботу с Сергеем Брилевым (27 Марта 2021)

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Вести в субботу
Вести в субботу
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Опубликовано: 27 Марта 2021

Ведущие: Сергей Брилёв

Почему этот вертолет эти ханты встречали всем стойбищем? Как даже верховное божество не спасло от коронавируса главного художника коренных народов Югры. Как коронавирус добрался даже до тундры? Как сегодня Российские фигуристки впервые заняли весь пьедестал на чемпионате мира и что в итоге играли вместо Российского гимна?

 

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