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Михеев. Итоги. «Россия должна нанести контрудар»: Михеев просчитал ход войны с НАТО 27.03.2021

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Михеев. Итоги 27.03.2021. «Россия должна нанести контрудар»: Михеев просчитал ход войны с НАТО
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Михеев. Итоги - «Россия должна нанести контрудар»: Михеев просчитал ход войны с НАТО (27 Марта 2021)

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Михеев. Итоги
Михеев. Итоги
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Опубликовано: 27 Марта 2021

Ведущие: Сергей Михеев

Политолог Сергей Михеев в эфире «Первого русского» выразил мнение, что Североатлантический альянс назначил Россию на роль врага и приготовился к очень серьезному противостоянию. Новая «холодная война», которая фактически уже объявлена, может привести к реальным боевым действиям на территории Украины.

 

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Комментариев: 1
Ну, дед
27 Марта 2021, 15:18
Михей, он же Аника Воин, рехнулся окончательно. Займись наконец-то внутренними проблемами страны, придурок!
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