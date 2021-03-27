Михеев. Итоги. Банки нам врут! Деньги на наших карточках и счетах – не наши деньги? Что в голове у Набиуллиной 27.03.2021

Политолог Сергей Михеев в эфире «Первого русского» выразил мнение, что Североатлантический альянс назначил Россию на роль врага и приготовился к очень серьезному противостоянию. Новая «холодная война», которая фактически уже объявлена, может привести к реальным боевым действиям на территории Украины.

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