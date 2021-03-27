Пока ещё не посаженный либерал Резник высказался о российской молодёжи

"Только смерть Навального сможет вывести народ на улицы" - до такого тезиса довольно быстро дошли некоторые представители либеральной оппозиции. С одной стороны, забавно, что проблемы с ногой приравниваются к попыткам коварного убийства Навального кровавым режимом. А с другой - немного пугает скорость, с которой соратники оппозиционера оказались готовы списать его со счетов.

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