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Политическая Россия. Кто и для чего хоронит Навального 27.03.2021

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Политическая Россия 27.03.2021. Кто и для чего хоронит Навального
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Политическая Россия - Кто и для чего хоронит Навального (27 Марта 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 27 Марта 2021

"Только смерть Навального сможет вывести народ на улицы" - до такого тезиса довольно быстро дошли некоторые представители либеральной оппозиции. С одной стороны, забавно, что проблемы с ногой приравниваются к попыткам коварного убийства Навального кровавым режимом. А с другой - немного пугает скорость, с которой соратники оппозиционера оказались готовы списать его со счетов.

 

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