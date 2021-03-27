Израиль и Иран: военный конфликт? Обострение в Сирии. Киев готовит переброску военных. СМЕРШ

Яков Кедми в прямом эфире Соловьёв LIVE о "войне" против России на ближайшие 10 лет: «Политическое, пропагандистское и экономическое давление на Россию будет усиливаться».

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Завершение "Северного потока 2" – пощечина США»: Кедми о давлении на Россию и ужесточении санкций (27 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.