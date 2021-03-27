Брал взятки пачками? У взятого под арест главы Пензенской области в ходе обыска нашли полмиллиарда рублей. Кто и за что давал ему такие взятки? Почему вместо скорейшей вакцинации чиновники Евросоюза сделали ставку на разгон населения с помощью дубинок и водометов?

Обычной еды едва хватит только на золотой миллиард, а остальным что придется, есть хлеб из тараканов и искусственное мясо? Кто поднимает мировые цены на продовольствие и почему это похоже на заговор планетарного масштаба? Телефонные мошенники выдумывают новые способы афер, чтобы оставить вас без денег и жилья. Как этого избежать?

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