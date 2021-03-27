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Постскриптум 27.03.2021

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Постскриптум с Алексеем Пушковым 27.03.2021
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Постскриптум с Алексеем Пушковым (27 Марта 2021)

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Постскриптум
Постскриптум
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Опубликовано: 27 Марта 2021

Ведущие: Алексей Пушков

По темпам вакцинации Москва сильно опережает остальные регионы. Здесь ежедневно вакцинируется вдвое больше людей, чем во всей остальной России. Этого удалось добиться благодаря тому, что прививку можно получить где угодно, вплоть до торгового центра, очень удобно. Есть надежда, что регионы скоро подтянутся. Там ведь тоже повсюду появляются мобильные центры для вакцинации. В отдаленные поселки Сибири вакцину доставляют на специальном поезде.

 

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