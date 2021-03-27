Сегодня у нас в гостях почетный председатель по внешней оборонной политике Сергей Караганов. С идеологической точки зрения наконец то все разъяснилось. Вот 65 дней не мог Байден выйти на пресс-конференцию, вышел, продержался не долго, час и две минуты всего лишь. Кстати любопытно, что единственному заведомо известному оппозиционному журналисту Fox News слово так и не дали, это было очень демократично.

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