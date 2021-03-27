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Право знать. Сергей Караганов 27.03.2021

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Право знать! 27.03.2021. Сергей Караганов
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Право знать! - Сергей Караганов (27 Марта 2021)

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Право знать
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Опубликовано: 27 Марта 2021

Ведущие: Дмитрий Куликов

Сегодня у нас в гостях почетный председатель по внешней оборонной политике Сергей Караганов. С идеологической точки зрения наконец то все разъяснилось. Вот 65 дней не мог Байден выйти на пресс-конференцию, вышел, продержался не долго, час и две минуты всего лишь. Кстати любопытно, что единственному заведомо известному оппозиционному журналисту Fox News слово так и не дали, это было очень демократично.

 

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