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Соловьёв LIVE. Байден струсил. Зеленский в панике. Навальный в колонии. Итоги недели 27.03.2021

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Соловьёв LIVE 27.03.2021. Байден струсил. Зеленский в панике. Навальный в колонии. Итоги недели
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Соловьёв LIVE - Байден струсил. Зеленский в панике. Навальный в колонии. Итоги недели (27 Марта 2021)

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Опубликовано: 27 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

«Соловьёв LIVE» в прямом эфире! Большой субботний выпуск. Итоги недели в нашем стриме.

 

- Байден боится общения с Путиным в прямом эфире
- Ситуация на Украине
- Состояние Навального в колонии.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Байден струсил. Зеленский в панике. Навальный в колонии. Итоги недели (27 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 3
Андрей Владимирович
27 Марта 2021, 21:20
Нет, г-н Слуцкий. Ничего вы и дума не сможете сделать в ответ на оскорбление Байдена. Вы можете только сотрясать воздух. Наша власть слаба. И мне стыдно, что нашей страной руководят подобные политические слабаки.
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Гость
27 Марта 2021, 21:46
Со Слуцким каши не сваришь - пустобрех с душком. К тому же врун. Мне тоже стыдно за такую власть. ВОН СЛУЦКОГО С ПОСТА!!!
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Марго
27 Марта 2021, 22:04
Скользкий Слуцкий НЕ ХОЧЕТ портить отношения с Европой, слишком сладко, видно, ему на его посту. ТРУС!
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