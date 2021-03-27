Комментариев: 3

Андрей Владимирович Нет, г-н Слуцкий. Ничего вы и дума не сможете сделать в ответ на оскорбление Байдена. Вы можете только сотрясать воздух. Наша власть слаба. И мне стыдно, что нашей страной руководят подобные политические слабаки. Ответить Комментировать Голосуйте: 1 1

Гость Со Слуцким каши не сваришь - пустобрех с душком. К тому же врун. Мне тоже стыдно за такую власть. ВОН СЛУЦКОГО С ПОСТА!!! Ответить Комментировать Голосуйте: 1 1