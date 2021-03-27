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Политическая Россия. Суэцкая пробка: Росатом троллит и рекламирует Севмпорпуть 27.03.2021

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Политическая Россия 27.03.2021. Суэцкая пробка: Росатом троллит и рекламирует Севмпорпуть
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Политическая Россия - Суэцкая пробка: Росатом троллит и рекламирует Севмпорпуть (27 Марта 2021)

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Опубликовано: 27 Марта 2021

Образец настоящей, а не дутой креативности в очередной раз показала одна из отечественных госкорпораций – «Росатом». Её пиарщики использовали закупорку Суэцкого канала застрявшим контейнеровозом для рекламы Северного морского пути. Плюс заодно – для троллинга в адрес западных «партнёров».

 

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