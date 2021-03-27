Макрон объявил о начале Мировой войны с Россией и Китаем

Кто и для чего хоронит Навального

Все против Зеленского, а он ждёт звонка из США. Владимир Корнилов

Образец настоящей, а не дутой креативности в очередной раз показала одна из отечественных госкорпораций – «Росатом». Её пиарщики использовали закупорку Суэцкого канала застрявшим контейнеровозом для рекламы Северного морского пути. Плюс заодно – для троллинга в адрес западных «партнёров».

Смотрите онлайн Политическая Россия Суэцкая пробка: Росатом троллит и рекламирует Севмпорпуть (27 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.