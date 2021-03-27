Кто и для чего хоронит Навального

Все против Зеленского, а он ждёт звонка из США. Владимир Корнилов

На саммите глав внешнеполитических ведомств стран НАТО был поднят вопрос о возможности нового расширения военного блока. После принятия в него Черногории и Македонии, сменившей ради этого своё название на Северную Македонию, на повестке дня – Грузия и Украина. У генсека Столтенберга поинтересовались, при каких условиях эти две страны войдут в состав НАТО.

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