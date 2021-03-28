Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Соловьёв LIVE. «Убогие нападки»: Леонид Слуцкий призвал жестче реагировать на угрозы и оскорбления со стороны США 28.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE 28.03.2021. «Убогие нападки»: Леонид Слуцкий призвал жестче реагировать на угрозы и оскорбления со стороны США
28.03.2021 27.03.2021 27.03.2021 27.03.2021 26.03.2021 26.03.2021 26.03.2021 26.03.2021 25.03.2021 25.03.2021
Еще

Соловьёв LIVE - «Убогие нападки»: Леонид Слуцкий призвал жестче реагировать на угрозы и оскорбления со стороны США (28 Марта 2021)

222 просмотров
5
0
Поделиться
Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE
Подписаться

Опубликовано: 28 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий считает, что в России необходимо ужесточить наказание за оскорбление президента. Об этом он сообщил в эфире «Соловьев Live», рассуждая о ситуации с высказыванием президента США Джо Байдена, который назвал Владимира Путина «убийцей».

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Убогие нападки»: Леонид Слуцкий призвал жестче реагировать на угрозы и оскорбления со стороны США (28 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу