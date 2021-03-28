«Завершение "Северного потока 2" – пощечина США»: Кедми о давлении на Россию и ужесточении санкций

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий считает, что в России необходимо ужесточить наказание за оскорбление президента. Об этом он сообщил в эфире «Соловьев Live», рассуждая о ситуации с высказыванием президента США Джо Байдена, который назвал Владимира Путина «убийцей».

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Убогие нападки»: Леонид Слуцкий призвал жестче реагировать на угрозы и оскорбления со стороны США (28 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.