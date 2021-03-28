Соловьёв LIVE - «Убогие нападки»: Леонид Слуцкий призвал жестче реагировать на угрозы и оскорбления со стороны США (28 Марта 2021)
Опубликовано: 28 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Депутат Госдумы Леонид Слуцкий считает, что в России необходимо ужесточить наказание за оскорбление президента. Об этом он сообщил в эфире «Соловьев Live», рассуждая о ситуации с высказыванием президента США Джо Байдена, который назвал Владимира Путина «убийцей».
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