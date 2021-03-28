Николай Стариков - Контейнеровоз EVERGREEN и «зелёная» экономика навсегда (28 Марта 2021)
Опубликовано: 28 Марта 2021
Ведущие: Николай Стариков
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Когда писался этот ролик – ещё не произошло странной и удивительной аварии, в ходе которой контейнеровоз EVERGREEN закупорил Суэцкий канал, а вместе с ним – и весомую часть мировой экономики.
- Что построить новое, нужно снести старое
- Чего хотят добиться перезагрузкой, обнулением экономической системы
- О росте стоимости контейнерных перевозок из Китая в Европу
- О борьбе за «зелёную» энергетику
- О принудительном снижении уровня потребления
- Как США держат Германию в узде.
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