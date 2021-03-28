Когда писался этот ролик – ещё не произошло странной и удивительной аварии, в ходе которой контейнеровоз EVERGREEN закупорил Суэцкий канал, а вместе с ним – и весомую часть мировой экономики.

- Что построить новое, нужно снести старое

- Чего хотят добиться перезагрузкой, обнулением экономической системы

- О росте стоимости контейнерных перевозок из Китая в Европу

- О борьбе за «зелёную» энергетику

- О принудительном снижении уровня потребления

- Как США держат Германию в узде.

Смотрите онлайн Николай Стариков Контейнеровоз EVERGREEN и «зелёная» экономика навсегда (28 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.