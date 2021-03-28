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Михеев. Итоги. «Жидкое оружие Путина»: Запад готов капитулировать перед русской вакциной 28.03.2021

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Михеев. Итоги 28.03.2021. «Жидкое оружие Путина»: Запад готов капитулировать перед русской вакциной
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Михеев. Итоги - «Жидкое оружие Путина»: Запад готов капитулировать перед русской вакциной (28 Марта 2021)

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Михеев. Итоги
Михеев. Итоги
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Опубликовано: 28 Марта 2021

Ведущие: Сергей Михеев

Политолог Сергей Михеев в эфире «Первого русского» высмеял главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, заявившего, что «Россия – это опасный сосед». Эксперт не исключает, что это часть его кампании по подготовке европейского общественного мнения к возможной провокации на Украине и по созданию негативного имиджа русской вакцины.

 

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Комментариев: 1
Звучит
28 Марта 2021, 15:51
однако очень двусмысленно - "Жидкое оружие Путина..."
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