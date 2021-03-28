Михеев. Итоги. Банки нам врут! Деньги на наших карточках и счетах – не наши деньги? Что в голове у Набиуллиной 27.03.2021

Политолог Сергей Михеев в эфире «Первого русского» высмеял главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, заявившего, что «Россия – это опасный сосед». Эксперт не исключает, что это часть его кампании по подготовке европейского общественного мнения к возможной провокации на Украине и по созданию негативного имиджа русской вакцины.

Смотрите онлайн Михеев. Итоги «Жидкое оружие Путина»: Запад готов капитулировать перед русской вакциной (28 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.