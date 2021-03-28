Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Главное с Ольгой Беловой 28.03.2021

  1. Главная
  2. Звезда
  3. Главное с Ольгой Беловой
Главное с Ольгой Беловой 28.03.2021
28.03.2021 21.03.2021 14.03.2021 07.03.2021 28.02.2021 21.02.2021 14.02.2021 07.02.2021 31.01.2021 24.01.2021
Еще

Главное с Ольгой Беловой (28 Марта 2021)

67 просмотров
1
0
Поделиться
Главное с Ольгой Беловой
Главное с Ольгой Беловой
Подписаться

Опубликовано: 28 Марта 2021

Ведущие: Ольга Белова

Еще свежи в нашей памяти годы, когда полыхал Кавказ, взрывались дома и метро, сейчас ситуация принципиально иная, но и новых вызовов множество. Нас постоянно прощупывают и проверяют на прочность, начиная от бесконечных провокаций вдоль границ до откровенного вмешательства во внутренние дела и открытого финансирования лиц, которые очень хотят новой революции. Нас атакуют фейками, ложью, откровенными вбросами, на наших глазах по сути разворачивается новая виртуальная социальная война.

 

Смотрите онлайн Главное с Ольгой Беловой (28 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу