Еще свежи в нашей памяти годы, когда полыхал Кавказ, взрывались дома и метро, сейчас ситуация принципиально иная, но и новых вызовов множество. Нас постоянно прощупывают и проверяют на прочность, начиная от бесконечных провокаций вдоль границ до откровенного вмешательства во внутренние дела и открытого финансирования лиц, которые очень хотят новой революции. Нас атакуют фейками, ложью, откровенными вбросами, на наших глазах по сути разворачивается новая виртуальная социальная война.

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