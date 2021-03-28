Чтобы остановить потоки беженцев, чтобы снизить провоцируемую экстремистами угрозу, чтобы прекратить тратить миллиарды на помощь в горячих точках на вооружение, нужно просто прекратить войну, по крайней мере на Ближнем Востоке и в Афганистане. Этим путем пытался пойти бывший президент Трамп, у которого деньги стояли во главе угла, но он столкнулся с тем, что кроме него есть другие игроки и другие интересы. Война на востоке сложнее, чем война корпораций.

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