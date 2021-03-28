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Вести недели 28.03.2021

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Вести недели с Дмитрием Киселевым 28.03.2021
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Вести недели с Дмитрием Киселевым (28 Марта 2021)

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Опубликовано: 28 Марта 2021

Ведущие: Дмитрий Киселёв

Мы сейчас находимся под Крымским мостом, а уже через минуту с водолазами Росгвардии должны будем спуститься под воду. Наш корреспондент на дежурстве с боевыми пловцами. Кто служит в Росгвардии и что умеют эти парни. В НАТО зачастили говорить об агрессии России. Кого и к чему готовят. Коллапс в суэцком канале. Что уже потеряла мировая экономика? Поставленная пьеса. На первой пресс-конференции Байден грозится идти на второй срок.

 

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Комментариев: 1
nikolos
28 Марта 2021, 15:25
spasibo
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