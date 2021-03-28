Почему Беларусь отстранили от участия в «Евровидение-2021»

Реакция Лукашенко на возобновление протестов в Беларуси. Страх власти и запугивание белорусов

Члены Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области посетили Алексея Навального в колонии после того, как он пожаловался на боли в спине и ноге, а также отсутствие медицинской помощи. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты.

В Беларуси на акциях протеста 27 марта задержали около 250 человек, следует из списка правозащитного центра «Весна». МВД Беларуси сообщало о более 100 задержанных и отсутствии массовых протестных акций.

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