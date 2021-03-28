Телеканал Дождь - Члены ОНК у Навального. В Беларусь возвращаются протесты? Антироссийские настроения в Мьянме (28 Марта 2021)
Опубликовано: 28 Марта 2021
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Члены Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области посетили Алексея Навального в колонии после того, как он пожаловался на боли в спине и ноге, а также отсутствие медицинской помощи. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты.
В Беларуси на акциях протеста 27 марта задержали около 250 человек, следует из списка правозащитного центра «Весна». МВД Беларуси сообщало о более 100 задержанных и отсутствии массовых протестных акций.
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