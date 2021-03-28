До 90% донатов на «борьбу с Режимом» от иностранных спонсоров и отечественных мамкиных революционеров оседает в карманах главарей шайки. Такой вывод о «борцах с коррупцией» можно сделать, если сравнить сумму денег, которую за полтора месяца собрал на помощь оштрафованным рядовым навальнистам светлоликий Кац, с аналогичным показателем.

Смотрите онлайн Политическая Россия Навальнисты крадут до 90% донатов (28 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.