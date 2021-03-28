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Политическая Россия. Навальнисты крадут до 90% донатов 28.03.2021

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Политическая Россия 28.03.2021. Навальнисты крадут до 90% донатов
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Политическая Россия - Навальнисты крадут до 90% донатов (28 Марта 2021)

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Опубликовано: 28 Марта 2021

До 90% донатов на «борьбу с Режимом» от иностранных спонсоров и отечественных мамкиных революционеров оседает в карманах главарей шайки. Такой вывод о «борцах с коррупцией» можно сделать, если сравнить сумму денег, которую за полтора месяца собрал на помощь оштрафованным рядовым навальнистам светлоликий Кац, с аналогичным показателем.

 

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