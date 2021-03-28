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Добров в эфире 28.03.2021

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Добров в эфире 28.03.2021
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Добров в эфире (28 Марта 2021)

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Добров в эфире
Добров в эфире
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Опубликовано: 28 Марта 2021

Ведущие: Андрей Добров

Как показывает история, жизненные интересы американцев простираются очень далеко, под эту формулировку можно подогнать все когда-то совершенные под звездно-полосатым стягом акты агрессии. Сейчас в этом списке 65 пунктов, атакованных стран меньше, потому что с некоторыми воевали по несколько раз. После окончания Второй мировой американцы более 50 раз пытались свергнуть иностранные правительства, грубо вмешивались в ход выборов в 30 странах, совершили более 50 покушений на лидеров иностранных держав.

 

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