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Российские врачи опубликовали открытое обращение к ФСИН с требованием оказать медицинскую помощь Алексею Навальному. Врачи отмечают, что Навального должны осмотреть гражданские специалисты, в том числе из берлинской клиники «Шарите», поскольку они уже занимались его лечением.

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