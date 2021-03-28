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Дождь. Российские врачи потребовали оказать Навальному медицинскую помощь 28.03.2021

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Телеканал Дождь 28.03.2021. Российские врачи потребовали оказать Навальному медицинскую помощь
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Телеканал Дождь - Российские врачи потребовали оказать Навальному медицинскую помощь (28 Марта 2021)

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Дождь
Дождь
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Опубликовано: 28 Марта 2021

Российские врачи опубликовали открытое обращение к ФСИН с требованием оказать медицинскую помощь Алексею Навальному. Врачи отмечают, что Навального должны осмотреть гражданские специалисты, в том числе из берлинской клиники «Шарите», поскольку они уже занимались его лечением.

 

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