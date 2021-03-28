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Соловьёв LIVE. Пашинян уходит в отставку. Протесты в Белоруссии. Навальная бросила мужа в колонии. Бывшие 28.03.2021

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Соловьёв LIVE 28.03.2021. Пашинян уходит в отставку. Протесты в Белоруссии. Навальная бросила мужа в колонии. Бывшие
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Соловьёв LIVE - Пашинян уходит в отставку. Протесты в Белоруссии. Навальная бросила мужа в колонии. Бывшие (28 Марта 2021)

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Опубликовано: 28 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

В эфире — «Бывшие» с Арменом Гаспаряном и Алексеем Мартыновым!

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле для проведения внеочередных парламентских выборов. Поговорим об этом в нашем эфире с экспертами.

 

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