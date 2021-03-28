Президент Литвы Гитанас Науседа выступил против перезагрузки отношений с Россией. В ходе онлайн-саммита Евросоюза он заявил, что этого не следует делать из-за ситуации в Донбассе.

Политик напомнил, что ситуация на востоке Украины стремительно ухудшается. Поэтому Европе, по его мнению, следует занять по отношению к Москве жёсткую позицию. Он призвал применять те принципы, которые были установлены ранее, чтобы не сбиваться с пути.

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