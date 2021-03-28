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Политическая Россия. Литва призывает Европу к войне с Россией: Италия умоляет Россию купить сыр 28.03.2021

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Политическая Россия 28.03.2021. Литва призывает Европу к войне с Россией: Италия умоляет Россию купить сыр
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Политическая Россия - Литва призывает Европу к войне с Россией: Италия умоляет Россию купить сыр (28 Марта 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 28 Марта 2021

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил против перезагрузки отношений с Россией. В ходе онлайн-саммита Евросоюза он заявил, что этого не следует делать из-за ситуации в Донбассе.

 

Политик напомнил, что ситуация на востоке Украины стремительно ухудшается. Поэтому Европе, по его мнению, следует занять по отношению к Москве жёсткую позицию. Он призвал применять те принципы, которые были установлены ранее, чтобы не сбиваться с пути.

 

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