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Утренний разворот. Курников и Баблоян. Живой гвоздь - Анатолий Лебедько 29.03.2021

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Утренний разворот 29.03.2021. Курников и Баблоян. Живой гвоздь - Анатолий Лебедько
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Утренний разворот - Курников и Баблоян. Живой гвоздь - Анатолий Лебедько (29 Марта 2021)

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Опубликовано: 29 Марта 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

- Восточный облёт: расстрел протеста в Мьянме, ковидные ограничения на Олимпиаде в Токио. Василий Иванович Головнин, Руководитель представительства ТАСС в Японии  

- Почему подъем Навального среди ночи – это пытка? Алиса Колесова, судебный эксперт, клинический психолог 

- «ЭпиВакКорона» - всё, что вы хотели знать, но боялись спросить. Александр Семёнов,  вирусолог и иммунолог, руководитель екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук 

- «Живой гвоздь» Белорусская весна? Анатолий Лебедько, депутат Верховного Совета республики Беларусь 12 и 13 созыва, директор Центра «Европейский Диалог» 

- Задержание российского журналиста в Минске. Кирилл Кривошеев, корреспондент отдела внешней политики газеты КоммерсантЪ

- «Иноагентство». Денис Камалягин, главный редактор онлайн-издания «Псковская губерния», которого российские власти считают иностранным агентом.

 

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