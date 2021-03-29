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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в апреле подает в отставку, а в стране будут проведены внеочередные парламентские выборы.

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