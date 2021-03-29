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Дождь. Перезагрузка по-армянски: зачем Пашинян ушел в отставку и удастся ли ему вернуться к власти 29.03.2021

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Телеканал Дождь 29.03.2021. Перезагрузка по-армянски: зачем Пашинян ушел в отставку и удастся ли ему вернуться к власти
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Телеканал Дождь - Перезагрузка по-армянски: зачем Пашинян ушел в отставку и удастся ли ему вернуться к власти (29 Марта 2021)

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Опубликовано: 29 Марта 2021

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в апреле подает в отставку, а в стране будут проведены внеочередные парламентские выборы.

 

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