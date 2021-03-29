Об ощущениях о программе Владимира Соловьева и чувствах после эфира.

О детстве. Из-за чего случались драки?

Почему выбрали для изучения китайскую культуру? Как попали в монастырь?

Как проходило обучение? Применяли ушу в жизни? Что из обучения присутствует в вашей жизни? Кто вы для себя в первую очередь?

Сколько книг написали? Как оцениваете состояние российской науки?

Вспомните момент, когда были абсолютно счастливы...

Чем были разочарованы? У вас есть мечта?

Лучшее китайское блюдо, которое можно найти в России.

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