Соловьёв LIVE - Алексей Маслов: монолог. Премьера (29 Марта 2021)
Опубликовано: 29 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
«Убогие нападки»: Леонид Слуцкий призвал жестче реагировать на угрозы и оскорбления со стороны США
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Об ощущениях о программе Владимира Соловьева и чувствах после эфира.
О детстве. Из-за чего случались драки?
Почему выбрали для изучения китайскую культуру? Как попали в монастырь?
Как проходило обучение? Применяли ушу в жизни? Что из обучения присутствует в вашей жизни? Кто вы для себя в первую очередь?
Сколько книг написали? Как оцениваете состояние российской науки?
Вспомните момент, когда были абсолютно счастливы...
Чем были разочарованы? У вас есть мечта?
Лучшее китайское блюдо, которое можно найти в России.
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