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Соловьёв LIVE. Алексей Маслов: монолог. Премьера 29.03.2021

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Соловьёв LIVE 29.03.2021. Алексей Маслов: монолог. Премьера
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Соловьёв LIVE - Алексей Маслов: монолог. Премьера (29 Марта 2021)

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Опубликовано: 29 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Об ощущениях о программе Владимира Соловьева и чувствах после эфира. 
О детстве. Из-за чего случались драки? 
Почему выбрали для изучения китайскую культуру? Как попали в монастырь?
Как проходило обучение? Применяли ушу в жизни? Что из обучения присутствует в вашей жизни? Кто вы для себя в первую очередь? 
Сколько книг написали? Как оцениваете состояние российской науки?
Вспомните момент, когда были абсолютно счастливы...
Чем были разочарованы? У вас есть мечта? 
Лучшее китайское блюдо, которое можно найти в России.

 

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