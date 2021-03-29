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Николай Стариков. Меркель и Пасха, полный «суэц», Белоруссия «всё» 29.03.2021

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Николай Стариков 29.03.2021. Меркель и Пасха, полный «суэц», Белоруссия «всё»
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Николай Стариков - Меркель и Пасха, полный «суэц», Белоруссия «всё» (29 Марта 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 29 Марта 2021

Ведущие: Николай Стариков

- Про ковид-инициативу Ангелы Меркель 
- Что произошло в Суэцком канале
- Как повысить уровень культуры в регионах
- О новой книге Николая Старикова 
- О голоде в Поволжье после Гражданской войны
- Нужен ли мат в русской культуре 
- О дружбе с Дмитрием Пучковым 
- Что происходит с протестами в Белоруссии
- Об истории акта Магнитского
- Об отношении к Столыпину 
- Об украинско-австро-венгерских отношениях
- Что было расшифровано англичанами в машине «Энигма»
- Что прочесть из книг Николая Старикова 
- Когда ожидать эскалации военного конфликта на Донбассе 
- О Ютуб-канале Николая Старикова 
- Зачем нужна безудержная эмиссия доллара 
- Можно ли быть объективным в политике 
- Что такое социализм XXI века 
- Когда и чем закончится пандемия коронавируса 
- В каком возрасте нужно приходить в политику 
- О программе сокращения «Золотого миллиарда»
- Об аресте Пензенского губернатора 
- Коротко о Крымской войне 
- Что такое чума ХХI века 
- Есть ли истина в альтернативной истории Петербурга
- О выборах в Госдуму в сентябре 2021 года 
- О национализации Центрального Банка России 
- Ожидать ли фальсификаций в предстоящих выборах
- Про здоровье Алексея Навального 
- Можно ли быть суверенной страной без собственных социальных сетей 
- Критично ли высказывание Байдена о Путине 
- Может ли Шотландия быть отделена от Великобритании 
- Что происходит с Минскими соглашениями 
- Мнение о большевиках и распаде СССР
- Готовится ли денежная реформа в России 
- Мнение о Фурсове и Спицыне 
- Как изменилось потребление с пандемией.

 

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